Sophie Codegoni ecco chi è il nuovo fidanzato un calciatore famoso e la foto cancellata

Sophie Codegoni torna al centro dell’attenzione con un’indiscrezione che sta facendo il giro del web. Tutto è iniziato da una Instagram story di Andrea Petagna, che ha involontariamente svelato il nuovo fidanzato della ex tronista: un calciatore famoso. La foto, subito eliminata, ha alimentato i sospetti e le speculazioni, lasciando i fan a domandarsi chi sia realmente il misterioso misterioso. Ecco cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda...

Tutto è partito da una Instagram story pubblicata da Andrea Petagna e poi eliminata in fretta. Non una foto come tutte le altre, il calciatore si riprendeva in auto ma sul sedile posteriore sembrava esserci Celine Blue, la bambina di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Petagna, forse accortosi della “gaffe”, ha rimosso il video dopo pochi minuti, ma le immagini, ovviamente, avevano già fatto il giro della rete. In questi giorni, l’ex gieffina si trova in vacanza in Sardegna insieme ad alcuni amici e tra questi ci sarebbe anche Andrea Petagna. “Pare che sia nata una nuova coppia: Petagna e Sophie”, ha fatto sapere l’esperta di gossip Deianira Marzano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it