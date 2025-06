Sophie Codegoni e Andrea Petagna insieme, un video infiamma il web. La loro apparizione ha fatto subito discutere, attirando l’attenzione di fan e curiosi. Dopo un inverno segnato da separazioni e battaglie legali, Sophie sembra aver deciso di voltare pagina e godersi il meritato relax in Sardegna. Ma il loro incontro potrebbe nascondere qualcosa di più di una semplice vacanza… È nata una nuova intrigante collaborazione o qualcosa di più?

Il calciatore ha condiviso un video con Codegoni e poi l’ha rimosso. Dopo un inverno turbolento segnato da una dolorosa separazione e denunce per stalking contro l’ex compagno, Sophie Codegoni sembra aver scelto di voltare pagina. L’influencer e ex gieffina, nota per la sua vita sentimentale spesso al centro dell’attenzione mediatica, si è concessa qualche giorno di relax in Sardegna. Ma la sua compagnia non è passata inosservata. É nata una nuova coppia?. Con Sophie, infatti, c’era anche il calciatore Andrea Petagna. Un breve video postato e poi rapidamente rimosso dallo stesso Petagna ha acceso immediatamente i riflettori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it