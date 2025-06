Sono una spugna che assorbe il dolore Non mi sono sposata perché quel ‘finché morte non ci separi’ non mi piace | parla Federica Sciarelli

Federica Sciarelli, volto storico di "Chi l’ha visto?", riflette con sincerità sul suo percorso e sul futuro del programma. Con oltre venti anni di dedizione, ha plasmato un format che è diventato un punto di riferimento per molti italiani. La sua visione chiara e decisa lascia intravedere un passaggio di testimone che sarà altrettanto autentico e appassionato, perché quando si tratta di raccontare storie di vita, lei sa bene cosa significa essere una vera spugna di emozioni e verità.

“Dopo di me Chi l’ha visto? lo prenderà in mano qualcuna delle mie bravissime inviate”. Federica Sciarelli ha le idee chiare sul futuro del programma di Rai3 che conduce da ventuno anni – esordì il 13 settembre del 2004, prendendo il posto di Daniela Poggi – e che ha contribuito a trasformare in un cult televisivo. Definizione che probabilmente lei non amerebbe, visto che ha un’idea molto precisa sia del format che del suo ruolo. Lo spiega bene in una rara intervista, rilasciata a Vanity Fair, e lo fa in due righe: “Io sono una portatrice sana di solidarietà. Non mi è mai interessato diventare un personaggio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono una spugna che assorbe il dolore. Non mi sono sposata perché quel ‘finché morte non ci separi’ non mi piace”: parla Federica Sciarelli

