Sono passati alcuni secoli | Russell Crowe ha una risposta brillante al casting del reboot del film Highlander

Dopo secoli di attesa, Russell Crowe si fa notare con una risposta brillante al casting del reboot di Highlander. L’attore premio Oscar, noto per il suo ruolo in Il Gladiatore, interpreterà l’immortale Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, svelando un coinvolgente ritorno alle origini di questa epica saga. Ma cosa ha detto esattamente Crowe? Scopriamolo insieme e lasciamoci trasportare dall’adrenalina di questa nuova avventura cinematografica.

Russell Crowe è ufficialmente entrato nel cast del nuovo film Highlander e ha dato una risposta brillante. L’attore premio Oscar, che ha ottenuto il riconoscimento per il suo ruolo in Il gladiatore (2000), interpreterà l’immortale Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, che nel film originale era la figura mentore di Connor MacLeod, interpretato da Christopher Lambert. Crowe reciterà al fianco di Henry Cavill, che interpreterà MacLeod nel reboot di Highlander, l’epico film del 1986. In un post sul suo account Twitter personale, Crowe ha pubblicato un link all’ annuncio di casting di Variety e ha confermato la notizia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

