Sono matto esco e ti sfondo di botte Acerbi litiga con un tifoso del Psg che lo stava prendendo in giro video

In un mondo dove la passione calcistica esplode tra esultanze e sfide, anche i personaggi più seri mostrano il loro lato più autentico. È il caso di Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, protagonista di un episodio intenso durante il ritiro a Seattle: un tifoso del Psg ha osato prenderlo in giro su un dribbling in finale di Champions, scatenando una reazione decisa. La scena si è trasformata in un esempio di come la passione possa infiammare anche i protagonisti più pacati, ricordandoci che nel calcio l’emozione è sempre dietro l’angolo.

«Io sono una persona seria, non mi piace essere preso per il c.», questa la replica del difensore dell’Inter Francesco Acerbi, che ha risposto durante a un tifoso del Psg che l’aveva preso in giro su un dribbling subito in finale di Champions league. Il giocatore, che ora si trova a Seattle in ritiro con la sua squadra, si era messo a disposizione dei presenti per fare foto e autografi. Eppure, il supporter del club francese ha scelto di tirare in ballo Bradley Barcola e il dribbling subito dall’ex di Milan e Lazio nella finale di Monaco, innescando la sua reazione furibonda. «Se tu mi fai “Acerbi-Barcola” non va bene, perché io sono matto e ti sfondo di botte», ha proseguito Acerbi, con riferimento allo sfottò. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Sono matto, esco e ti sfondo di botte”, Acerbi litiga con un tifoso del Psg che lo stava prendendo in giro (video)

In questa notizia si parla di: sono - acerbi - matto - esco

Colonnese: «I Ronaldo dell’Inter sono due, tra questi dico Acerbi!» - Francesco Colonnese, in collegamento su Sky Sport 24, ha commentato l’attuale Inter, paragonandola a quella di fine anni ’90, sottolineando quanto siano importanti i leader come Acerbi, definendolo uno dei "Ronaldo" di questa squadra.

#Acerbi duro contro un tifoso del Paris Saint-Germain che lo ha preso in giro per il 5-0 in finale di Champions e un dribbling subito da Barcola: «Se esco di lì... io sono matto, ti sfondo di botte». L'episodio immortalato da uno smartphone a Seattle Vai su X

“IO SONO MATTO… E TI SISTEMO PER LE FESTE!” #Acerbi furioso con un tifoso del #PSG! A Seattle, fuori dal centro sportivo dove l’#Inter si allenava, un tifoso lo provoca sulla finale di Champions. Il difensore nerazzurro non la prende bene e reagisce c Vai su Facebook

Sono matto, esco e ti sfondo di botte, Acerbi litiga con un tifoso del Psg che lo stava prendendo in giro (video); Acerbi minaccia un tifoso del PSG: Sono matto e ti sfondo di botte; Acerbi duro con un tifoso del PSG: sono matto, ti sfondo | VIDEO.

Acerbi "Io matto, ti sfondo di botte": il tifoso Psg provoca col 5-0 - La reazione del difensore dell'Inter pizzicata da un cellulare: "Se mi dici Barcola... Come scrive tuttosport.com

Acerbi a un tifoso del Psg: “Io sono matto, ti sfondo di botte” - Il difensore dell'Inter all'uscita degli spogliatoi della UCLA a Los Angeles - Si legge su msn.com