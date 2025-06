Sonnambuli d’Europa in cammino verso il caos

Ma quella tranquilla domenica si trasformò in un punto di svolta che avrebbe sconvolto il mondo intero. I sonnambuli d’Europa, ignari del destino imminente, si avviarono verso un baratro di violenza e caos. La storia ci insegna come un singolo momento possa cambiare per sempre il corso degli eventi: e questa è la loro inquietante testimonianza.

"Quando il 28 giugno 1914, una domenica mattina, l'arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia Chotek arrivarono alla stazione ferroviaria di Sarajevo, l'Europa era in pace..

