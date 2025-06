Sonnambuli d’Europa in cammino verso il caos

Quel giorno, l’Europa sembrava tranquilla, ignara del destino che si stava tessendo tra le sue pieghe. Ma un atto fatale cambiò tutto, scatenando una serie di eventi che avrebbero condotto il continente verso il caos. Sono i sonnambuli d’Europa, inconsapevoli delle conseguenze delle loro azioni, che ci invitano a riflettere sulla fragile linea tra pace e guerra. Un episodio che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia, insegnandoci quanto sia sottile il confine tra ordine e disordine.

"Quando il 28 giugno 1914, una domenica mattina, l'arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia Chotek arrivarono alla stazione ferroviaria di Sarajevo, l'Europa era in pace..

Sonnambuli d’Europa in cammino verso il caos - Ma quella tranquilla domenica si trasformò in un punto di svolta che avrebbe scatenato il caos globale.

L'Europa e il mondo sono di nuovo ad occhi chiusi sull'orlo dell'abisso? C'è un libro del 2012, magnifico, scritto da Christopher Clark, uno storico australiano che vive in Inghilterra. Si intitola "The Spleepwalkers" e racconta come siamo precipitati nella Grande

