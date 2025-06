Sondaggio Ministero Difesa | quasi un italiano su due pronto ad arruolarsi

Secondo un recente sondaggio del Ministero della Difesa, quasi un italiano su due si dice pronto ad arruolarsi in caso di necessità, mostrando una crescente sensibilità e spirito di solidarietà verso la propria nazione. Questa percentuale interessante riflette l’importanza che gli italiani attribuiscono alla difesa del Paese e alla volontà di contribuire attivamente alla sicurezza nazionale. Un dato che apre spunti di riflessione sul senso di appartenenza e sulla fiducia nelle istituzioni.

Il 44% degli italiani sarebbe disponibile ad arruolarsi in caso di necessità. A rivelarlo è un sondaggio commissionato dal ministero della Difesa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sondaggio Ministero Difesa: quasi un italiano su due pronto ad arruolarsi

