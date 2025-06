Sondaggi politici FdI sfiora il 30% mentre il Pd si rafforza

Gli ultimi sondaggi politici rivelano un panorama in evoluzione: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si avvicina al 30%, mantenendo una solida posizione, mentre il Partito Democratico di Elly Schlein si rafforza, salendo al 22,7%. Il Pd si conferma come l’unico partito capace di crescere costantemente, consolidando la propria presenza nel quadro politico nazionale. Ma cosa ci riserva il futuro? È questa la domanda che tutti si pongono in vista delle prossime sfide elettorali.

Gli ultimi sondaggi politici mostrano come Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni goda ancora di ottima salute gravitando attorno al 30%, seppur perdendo qualche decimale: nell'ultima rilevazione FdI viene dato al 29,9%, mentre nella precedente era a quota 30,2%. Ma la vera protagonista degli ultimi sondaggi elettorali è Elly Schlein, che traghetta il Partito Democratico al 22,7% facendogli guadagnare il +0,7%. Il Pd è stato il partito che più di ogni altro ha beneficiato della retorica referendaria. Per completare il podio dei principali partiti, aggiungiamo che il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte segna il 12,1% perdendo consenso ( -0,4% ).

