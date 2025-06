Somministrazione farmaci a scuola Aice lancia appello a Valditara | Carenza normativa su diritto studenti

L’associazione Aice si rivolge con forza al ministro Valditara, evidenziando una lacuna normativa che mette a rischio la sicurezza degli studenti con epilessia. La richiesta è chiara: istituire un tavolo dedicato per garantire un’adeguata assistenza terapeutica a scuola. In un sistema che deve tutelare i diritti di tutti, è imperativo colmare questa lacuna e assicurare un ambiente scolastico sicuro e inclusivo per ogni studente.

L’Associazione Italiana contro l’Epilessia (Aice) ha inviato una comunicazione al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per sollecitare la costituzione di un tavolo specifico. L’obiettivo è garantire una risposta organizzata ai bisogni terapeutici degli studenti con epilessia a scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

