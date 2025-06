Sommer | Differenze Inzaghi-Chivu? Carattere! Dopo Monaco scioccati

Yann Sommer ha svelato le differenze tra Inzaghi e Chivu, sottolineando le diverse personalità che hanno plasmato l'Inter. Mentre Chivu si è fatto strada sulla panchina nerazzurra, la sfida contro l’Urawa Red Diamonds si avvicina, promettendo emozioni intense. Con il portiere sempre attento e preciso nelle analisi, si prospettano giorni complicati ma ricchi di spunti, pronti a scrivere un nuovo capitolo per i tifosi interisti.

Sommer ha parlato delle differenze tra Inzaghi e Chivu, con il secondo che ha preso il posto sulla panchina dell’Inter. Stasera alle 21 la seconda partita dei nerazzurri contro l’Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club ( qui tutte le informazioni su dove e come vederla ). Il portiere sempre preciso e attento nelle sue valutazioni e analisi. GIORNI COMPLICATI – Le parole di Yann Sommer a Dazn sui giorni post la finale di Champions League: « I giorni dopo una partita così sono sempre difficili, ovviamente. Tutti eravamo scioccati dopo quella gara, però è il calcio. È successo. Ne abbiamo parlato, abbiamo cercato di ragionare e di individuare i motivi per i quali le cose sono andate così, ma adesso è importante andare avanti con la testa, i pensieri e le idee ». 🔗 Leggi su Inter-news.it