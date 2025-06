Sommer a Inter TV | I giovani sono motivati e hanno grande qualità abbiamo studiato gli Urawa

Yann Sommer, portiere dell’Inter, ha sottolineato quanto i giovani siano motivati e dotati di grandi qualità, portando entusiasmo e freschezza alla squadra. In vista della sfida contro gli Urawa Red Diamonds, Sommer ha condiviso il suo entusiasmo e ha dato importanti consigli ai giovani talenti, evidenziando come la loro presenza sia un valore aggiunto. Ma quali sono i suggerimenti che il nostro portiere sta trasmettendo loro? Scopriamolo!

Il portiere dell’Inter, Yann Sommer, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita di stasera contro gli Urawa al Mondiale per Club. Intervenuto ai microfoni di Inter TV nel giorno di Inter Urawa Red Diamonds, sfida del secondo turno del Mondiale per Club, il portiere nerazzurro Yann Sommer si è espresso così. CHE CONSIGLI STO DANDO AI GIOVANI? – « Per loro è un bene essere con noi. A me piace tanto avere i giocatori giovani, sono liberi nella testa, sono molto motivati e hanno grande qualità. Non do tanti consigli, sul campo parliamo tanto, a volte sono un po’ stressati, ma è normale. 🔗 Leggi su Internews24.com