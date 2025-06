Sommer a Dazn | Così ho reagito post Psg! La differenza tra Chivu e Inzaghi…

Yann Sommer, protagonista tra i pali dell'Inter e volto di spicco nel prossimo Mondiale per Club, si prepara alla sfida contro l'Urawa Reds con grande determinazione. Dalle emozioni della finale di Champions contro il PSG alle strategie di squadra, il portiere svizzero condivide le sue impressioni e la sua visione per questa importante gara. Ma come ha reagito alle differenze tra Chivu e Inzaghi? Scopriamolo insieme, perché ogni parola di Sommer rivela molto più di quanto sembri.

Sommer a Dazn, vediamo le dichiarazioni del portiere verso la prossima partita del Mondiale per Club Inter Urawa Reds, le parole. Yann Sommer, portiere dell' Inter, è intervenuto su DAZN in occasione della prossima (e seconda) partita del Mondiale per Club contro l' Urawa Reds. Vediamo qui le parole del portiere meneghino verso la partita, dalla finale di Champions con Psg alle dinamiche del gruppo. COME HAI AIUTATO I COMPAGNI DOPO LA FINALE – «Dopo una partita così i giorni dopo sono sempre difficili. Siamo tutti rimasti scioccati dopo quella gara ma è calcio. È successo, abbiamo parlato delle ragioni, del perché abbiamo giocato così ed è andata così.