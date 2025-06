Solstizio d' estate cosa accade nel cielo e perché è il giorno più lungo

Il solstizio d’estate rappresenta uno dei momenti più affascinanti del calendario astronomico, quando il cielo ci regala il giorno più lungo dell’anno. Ma cosa accade nel cielo in questa giornata speciale e perché il sole raggiunge il suo apice di luminosità? Scopriamo insieme i segreti di questo fenomeno millenario e il suo significato simbolico, celebrando l’inizio di una nuova stagione ricca di energia e luce.

Roma, 21 giugno 2025 – Ogni anno, il solstizio d’ estate è un’occasione per interrogarsi sul rapporto tra il tempo, il Sole e i nostri ritmi di vita. Non è solo l’inizio della stagione calda dal punto di vista astronomico, ma anche un momento carico di significati simbolici e storici, celebrato da millenni in tutto il mondo. Nel 2025, il solstizio cadrà sabato 21 giugno, precisamente alle ore 04,42 del mattino. Sarà il giorno con più ore di luce dell’anno nell’emisfero boreale, ma anche una soglia che apre a una nuova fase del ciclo naturale. Ecco alcuni fatti da conoscere per cosa avviene, perché succede e quali significati porta con sé. 🔗 Leggi su Quotidiano.net