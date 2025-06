Solennità del Corpus Domini domani la processione che si concluderà a Piazza San Modesto

Domani, la comunità di San Modesto si unisce in un momento di fede e tradizione, vivendo con gioia e devozione la processione del Corpus Domini, che si concluderà in piazza San Modesto. Un’occasione speciale per rinnovare il nostro legame spirituale e celebrare il dono della presenza reale di Gesù tra di noi. Non perdere questa giornata di comunione e fede, un evento che rafforza i valori della nostra comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti La comunità parrocchiale di San Modesto è pronta a vivere la solennità del Corpus Domini. Per ragioni storiche, è l’unica parrocchia della città ad avere il privilegio di portare tra la gente Gesù Vivo e Vero e quest’anno avrà l’onore di accogliere la processione diocesana in concomitanza con l’anno giubilare. Domani, domenica 22 giugno, alle ore 18:00 in Cattedrale ci sarà la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Felice Accrocca Arcivescovo di Benevento. A seguire la processione che partirà dalla Cattedrale, percorrerà via Gaetano Rummo fino a raggiungere il Ponte del Fiume Sabato, dove la comunità di San Modesto guidata da don Leonardo Lepore sarà pronta ad accogliere Gesù Eucarestia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Solennità del Corpus Domini, domani la processione che si concluderà a Piazza San Modesto

