Soldi pubblici a Kaufmann il ministero della Cultura interviene | Correttivi e verifiche retroattive sui finanziamenti basta sprechi

«Stiamo intervento con decisione per garantire che ogni euro destinato al sostegno del cinema italiano sia realmente utilizzato per produrre cultura, lavoro e valore». A dirlo è il ministro della Cultura Alessandro Giuli a due giorni dallo scoop di Open, che giovedì 19 giugno ha svelato come Francis Kaufmann, il presunto assassino di Villa Pamphili, beneficiò negli scorsi anni di un cospicuo contributo pubblico per la realizzazione di un suo presunto film, poi mai realizzato. «Stiamo intervenendo con decisione per garantire che ogni euro destinato al sostegno del cinema italiano sia realmente utilizzato per produrre cultura, lavoro e valore.