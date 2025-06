Soldi elargiti dallo Stato per film mai usciti nelle sale | ecco le cifre del fondo mai utilizzate

Ogni anno, milioni di euro pubblici vengono destinati al settore cinematografico attraverso il tax credit cinema e TV. Tuttavia, sorprendentemente, molte di queste risorse finiscono per finanziare film che, nonostante i soldi investiti, non vedono mai la luce nelle sale. √ą un paradosso che solleva importanti questioni sulla trasparenza e l‚Äôefficacia di questa politica di sostegno culturale e industriale. √ą giunto il momento di fare chiarezza su questa cifra nascosta.

Il Tax credit prevede la possibilit√† di compensare debiti fiscali per un credito maturato a fronte di un investimento nel settore cinematografico, ma quasi sempre la pellicola non vede mai la luce della sale¬† Il credito di imposta cinema e TV √® un‚Äôagevolazione tributaria riconosciuta ogni anno dal 2016 a copertura delle spese per lo sviluppo, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di film, opere tv, opere web, videogiochi e per l‚Äôapertura o ristrutturazione di sale cinematografiche, per i costi di funzionamento delle sale cinematografiche e per le industrie tecniche. √ą un tax credit quindi rivolto alle¬†imprese del comparto e ha percentuali variabili in base al settore per coprire i costi sostenuti. 🔗 Leggi su Cityrumors.it