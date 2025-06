Soldati italiani in Iraq e Kuwait il ministero della Difesa riorganizza le basi Esigenze di maggiore operatività

Il nostro contingente italiano in Iraq e Kuwait si prepara a una nuova fase, con la riorganizzazione strategica delle basi per rispondere alle crescenti esigenze operative. I militari, protagonisti di questo importante sforzo internazionale, sono stati redistribuiti con precisione e professionalità per garantire massima efficienza sul campo. Questa mossa testimonia l’impegno costante dell’Italia nel mantenere la sicurezza e la stabilità nella regione, e si conclude con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo del nostro Paese all’estero.

I militari che fanno parte del contingente italiano impegnato in Iraq e Kuwait sono stati ridisposti nelle varie basi presenti nel teatro operativo. Secondo quanto si apprende da fonti vicine alla.

Gli Usa evacuano il personale delle ambasciate in Iraq, Bahrein e Kuwait. Media: “Israele pronto ad attaccare l’Iran” - In un clima di crescente tensione internazionale, gli Stati Uniti evacuano il personale diplomatico da Iraq, Bahrein e Kuwait, mentre i media israeliani segnalano la possibilePreparazione di un attacco contro l'Iran.

Israele sta uccidendo tutti i giorni decine di palestinesi in fila per il cibo. Quando dico "tutti i giorni" intendo dire tutti i giorni. I soldati israeliani sparano tutti i giorni con i mitragliatori sui palestinesi in parte per sadismo e divertimento, in parte per realizzare il pro Vai su Facebook

Soldati italiani di “pronto intervento” per la task force della Nato: stanziati 200 milioni. Crosetto. «Basi m; Per la task force della Nato i soldati italiani di «pronto intervento». Crosetto: «Basi militari, alzata l’all; M.O.: dove si concentrano le basi militari Usa.

