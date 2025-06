Solaio danneggiato cadono mattone e intonaco | soccorsa una coppia di fratellini

Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, i bambini sono stati messi in salvo e le loro condizioni sono stabili. Un episodio che mette in evidenza l’importanza di controlli regolari sugli edifici e della prontezza delle squadre di emergenza nel salvaguardare vite umane. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza di tutti gli abitanti del quartiere.

LECCE – Un piccolo danneggiamento che poteva però creare danni importanti soprattutto a due minori, rispettivamente una bimba di otto e un bimbo di cinque anni, che hanno riportato qualche escoriazione dopo il cedimento di una porzione di solaio della propria abitazione. Fortunatamente, invece. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Solaio danneggiato, cadono mattone e intonaco: soccorsa una coppia di fratellini

