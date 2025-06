Sola M5s sulla sentenza dei bus della strada parco | Riconosciute le ragioni del comitato ma la giustizia non è un lusso da pagare

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto le ragioni del comitato sulla questione dei bus lungo la strada parco, ma la decisione comporta costi elevati: una fideiussione di 50 mila euro al mese. Anche il consigliere comunale pentastellato Paolo Sola si esprime, evidenziando come la giustizia, pur essendo fondamentale, non possa diventare un lusso da pagare. √ą ora di trovare un equilibrio tra tutela ambientale e sostenibilit√† economica, per il bene della comunit√†.

Anche il consigliere comunale pentastellato Paolo Sola interviene in merito alla questione della sentenza del consiglio di Stato sui bus lungo la strada parco, che ha confermato la sospensiva chiesta dal comitato vincolata però ad una fideiussione di 50 mila euro al mese:

LA DECISIONE Stop ai bus elettrici sulla Strada parco: il Consiglio di Stato conferma quanto deciso dal Tar, ma è prevista una "cauzione" da 50mila euro al mese Leggi qui: https://cityne.ws/rNzok Vai su Facebook

