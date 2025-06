Sofia Cantore lascia la Juventus Women per gli States ed è il cartellino più pesante della storia

Sofia Cantore dice addio alla Juventus Women per affrontare una nuova sfida negli Stati Uniti, lasciando un'impronta indelebile nel calcio femminile italiano. Con il trasferimento più costoso di sempre, la sua partenza segna un nuovo capitolo per il calcio internazionale e sottolinea il talento e la crescita delle giocatrici italiane all’estero. Una storia di successo che ispira le giovani atlete e consacra Sofia come simbolo di eccellenza. Il suo prossimo capitolo è appena iniziato.

La Juventus Women saluta la sua numero 9 Sofia Cantore: per lei la massima serie statunitense, pagata la clausola monstre Il calcio femminile italiano ha un nuovo volto all’estero, ed è Sofia Cantore. La classe 1999, che con la Juventus Women ha conquistato, solo quest’anno, lo Scudetto e la Coppa Italia, è diventata il trasferimento più oneroso nella storia di questo sport. Il Washington Spirit, società che milita in National Women’s Soccer League, la massima serie degli Stati Uniti, ha esercitato l’opzione per pagare la clausola della calciatrice e strappare l’attaccante alle bianconere. Sofia Cantore lascia la Juventus Women, è attesa a Washington per la NWSL. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: women - sofia - cantore - juventus

Juventus Women, Sofia Cantore può dire addio: Washington Spirit pronto a pagare la clausola ‘obbligata’ - Sofia Cantore, giovane attaccante della Juventus Women, potrebbe lasciare Torino: il Washington Spirit è pronto a pagare la clausola record per portarla negli Stati Uniti, un passo storico come prima italiana in NWSL.

Sofia Cantore è ufficialmente una nuova giocatrice di Washington Spirit. Dalla Juventus Women agli Stati Uniti per scrivere anche e subito un pezzo di storia. L'attaccante classe 1999 sarà infatti la prima italiana a giocare nel campionato femminile statunitense Vai su Facebook

Il saluto di Sofia Cantore alla #JuventusWomen Vai su X

Chi è Sofia Cantore, diventata a 25 anni la calciatrice più pagata nel calcio femminile italiano; Juventus Women, Sofia Cantore si trasferisce al Washington Spirit; Cantore, l'addio alla Juve Women è ufficiale: Difficile trovare un modo....

Sofia Cantore lascia la Juventus Women e la Serie A, è ufficiale: "Le vittorie non sono mai casuali" - La campionessa della Juventus Women, Sofia Cantore, ha deciso di lasciare Torino e accettare l'offerta dello Washington Spirit: carriera e storia di una protagonista ... Riporta sport.virgilio.it

Juventus Women, Cantore ceduta al Washington Spirit: è la prima italiana in NWSL - L'attaccante bianconera ha firmato un contratto con il Washington Spirit, ... Come scrive sportmediaset.mediaset.it