Società in vendita La Civitanovese sempre più vicina a Ciaccia

Ad una svolta la trattativa per l’acquisizione della Civitanovese. Lo scenario che ieri era stato riportato su queste colonne trova conferme: l’attuale patron rossoblù Mauro Profili potrebbe davvero lasciare il club, cedendo l’intero pacchetto all’imprenditore laziale Davide Ciaccia, che già si era fatto avanti nelle precedenti settimane. La conferma arriva dal legale di Profili, l’avvocato Gabriele Cofanelli che parla di "un avvicinamento tra le parti, anche in ordine alle cifre, rispetto ad una prima fase quando invece non vi era stata intesa tra le parti. Comunque, siamo ancora in un momento iniziale della trattativa". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net