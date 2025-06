Social World Film Festival 2025 | l’edizione più internazionale di sempre con Matt Dillon e Giancarlo Esposito

Preparati a vivere un’esperienza cinematografica indimenticabile: il Social World Film Festival 2025, giunto alla sua 15ª edizione, porta a Vico Equense star internazionali come Matt Dillon e Giancarlo Esposito, insieme a una selezione di 90 titoli in concorso da 30 Paesi. Un’occasione imperdibile per immergersi nel cuore pulsante del cinema sociale globale. Non perdere l’appuntamento dal 22 al 29 giugno, dove il grande schermo incontra l’impegno e l’ispirazione.

Ecco le star e i principali film che saranno protagonisti nell'annuale festival che si svolgerà nei prossimi giorni a Vico Equense. Ci saranno ospiti d'eccezione quest'anno al Social World Film Festival in programma dal 22 al 29 giugno a Vico Equense, con una programmazione gratuita di 90 titoli in Concorso da 30 Paesi. Cuore pulsante del cinema sociale internazionale, il festival alla quindicesima edizione celebrerà parecchi protagonisti della Settima Arte, da Matt Dillon a Giancarlo Esposito e Abel Ferrara. Gli ospiti illustri e le sezioni delle opere Il Concorso è articolato in oltre 90 titoli con 9 sezioni competitive e non: lungometraggi, cortometraggi, documentari, focus sul Sud Italia e diverse proposte indipendenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Social World Film Festival 2025: l’edizione più internazionale di sempre con Matt Dillon e Giancarlo Esposito

