Soccorsa in mare a Terracina muore la bambina di 11 anni

Tragedia a Terracina: una bambina di 11 anni, Giada Pompili di Ceccano, ha perso la vita dopo un drammatico soccorso in mare. La sua storia ci ricorda quanto sia preziosa e fragile la vita, soprattutto quando si tratta di innocenti. È un momento di profonda riflessione sulla sicurezza e l’importanza di prevenire simili tragedie, affinché nessun’altra famiglia debba affrontare un dolore così grande.

Non ce l’ha fatta l’11enne di Ceccano che mercoledì era annegata nelle acque di fronte a porto Badino a Terracina. La bambina, Giada Pompili, era stata soccorsa e portata in eliambulanza all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove era stata ricoverata d’urgenza e sottoposta alle cure del caso. . 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Soccorsa in mare a Terracina, muore la bambina di 11 anni

