Soccorsa in mare a Terracina muore la bambina di 11 anni

Una tragica notizia scuote Terracina: l’11enne Giada Pompili di Ceccano, soccorsa in mare mercoledì scorso e trasportata d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù di Roma, purtroppo non ce l’ha fatta. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo e richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza in mare, soprattutto in questa stagione di vacanze. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Non ce l'ha fatta l'11enne di Ceccano che mercoledì era annegata nelle acque di fronte a porto Badino a Terracina. La bambina, Giada Pompili, era stata soccorsa e portata in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove era stata ricoverata d'urgenza e sottoposta alle cure del caso.

Tragedia a Terracina: una bambina di 11 anni, Giada Pompili di Ceccano, ha perso la vita dopo un drammatico soccorso in mare.

Una tragedia sconvolge Terracina: Giada Pompili, una bambina di soli 11 anni, ha perso la vita dopo essere stata trovata priva di sensi nel fiume Sisto.

