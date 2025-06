Smartphone rubati fermato un giovane | caccia alla complice

Un episodio di furto aggravato ha scosso il cuore di Cornigliano, dove un giovane francese senza fissa dimora è stato denunciato dalla Polizia. La vicenda si infittisce con la caccia alla complice ancora sconosciuta, mentre le forze dell’ordine intensificano gli sforzi per fare luce su questo crimine e garantire sicurezza alla comunità. È un esempio di come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sia fondamentale per combattere la criminalità.

Un francese di 20 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato dalla Polizia perché accusato di furto aggravato in concorso con persona rimasta ignota e ricettazione. Martedì scorso una donna si è presentata al Commissariato di Cornigliano per denunciare di aver subito il furto dello. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Smartphone rubati, fermato un giovane: caccia alla complice

