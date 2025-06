Sloggi le novità della collezione Primavera Estate 2026

Sloggi, il marchio leader nell’intimo innovativo, presenta in anteprima assoluta le novità della collezione Primavera/Estate 2026. Una stagione ricca di innovazioni tessili, impegno ambientale e design consapevole, che conferma la volontà del brand di porsi come punto di riferimento per un intimo che unisce comfort autentico e sostenibilità, rispondendo alle esigenze di uno stile di vita moderno e attento all’ambiente. Scopriamo insieme le tendenze che rivoluzioneranno il tuo guardaroba!

Una stagione all'insegna di comfort, innovazione sostenibile e nuovi materiali intelligenti per il bodywear firmato Sloggi. Sloggi, brand leader nell'intimo innovativo e sinonimo di comfort autentico, presenta in anteprima assoluta le novità della collezione PrimaveraEstate 2026. Una stagione ricca di innovazioni tessili, impegno ambientale e design consapevole, che conferma la volontà del brand di porsi come punto di riferimento per un underwear che unisce estetica e funzionalità quotidiana. La gamma iconica ZERO Feel si arricchisce di tre nuove linee, pensate per offrire esperienze sensoriali diverse e rispondere a esigenze specifiche, tutte accomunate da comfort, invisibilità e leggerezza: – ZERO Feel Pure è la proposta "au naturel" della stagione, realizzata con fibre TENCEL™ Modal e materiali naturalmente morbidi.