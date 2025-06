Sky acquisisce i diritti in esclusiva dell’EuroCup e dell’Eurolega di basket fino al 2028

Un nuovo capitolo nel mondo del basket sta per aprirsi: Sky conquista i diritti in esclusiva dell’EuroCup e dell’Eurolega fino al 2028, promettendo emozioni senza precedenti. Con il lancio di Sky Sport Basket, gli appassionati potranno godersi un palinsesto ricco di sfide epiche, tra Eurobasket 2025, NBA e le più grandi competizioni europee. Il grande spettacolo sta per iniziare, e l’attesa è solo all’inizio.

Il grande show del basket sarà presto protagonista di un nuovo canale dedicato: si chiamerà Sky Sport Basket e ospiterà – oltre al FIBA Eurobasket 2025 e a una selezione di sfide del campionato professionistico americano NBA (grazie all'accordo americano) – oltre alla Turkish Airlines EuroLeague e la BKT EuroCup che saranno in esclusiva su Sky e in .

