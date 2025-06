Skriniar torna in Serie A | è pronto a sfidare l’Inter

Il mercato estivo in Italia infiamma le piazze calcistiche: Skriniar torna in Serie A pronto a sfidare l'Inter, mentre il Napoli, alla ricerca di rinforzi difensivi, pensa in grande proponendo un nome suggestivo che il tecnico conosce bene dopo cinque anni. Tra trattative, colpi di scena e attese febbrili, il calcio italiano si prepara a vivere un’estate di grandi manovre e sorprese. Il sipario sul mercato è appena alzato.

Il Napoli oltre a Beukema sta cercando anche altri difensori e il nome proposto è decisamente suggestivo: il mister lo ritroverebbe dopo cinque anni Tempo di mercato giĂ nel vivo per tutta Europa, nonostante gli impegni al Mondiale per Club che va avanti. Inter e Napoli, insieme alla Fiorentina e il Como sono tra le squadre piĂą attive, con le altre che stanno studiando anche in base alle eventuali cessioni pesanti. Vale per la Roma, per la Lazio, magari anche il Bologna che riceve i corteggiamenti delle big per tanti pezzi pregiati, dai due centrali a Ndoye. Milan Skriniar (LaPresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Skriniar torna in Serie A: è pronto a sfidare l’Inter

In questa notizia si parla di: inter - skriniar - torna - serie

Skriniar, l’ex Inter ritorna al Psg ma andrà via: proposto a big della Serie A - Dopo un biennio tra alti e bassi, Skriniar si prepara a un ritorno temporaneo al PSG, ma il suo futuro potrebbe essere altrove.

#Skriniar, l'ex Inter ritorna al Psg ma andrĂ via: proposto a big della Serie A Vai su X

Il giornalista, su Sportitalia, ha parlato dei due ex giocatori interisti che potrebbero tornare a giocare in Serie A dopo l'esperienza comune al Fenerbahce Vai su Facebook

Skriniar torna in Serie A: è pronto a sfidare l’Inter; Skriniar torna in Serie A? Dove giocherà nella prossima stagione e quanto costa; Sassuolo-Inter 0-3, le pagelle: torna il vero Skriniar, Lautaro e Sanchez insieme funzionano.

Skriniar torna in Serie A: è pronto a sfidare l’Inter - Il Napoli oltre a Beukema sta cercando anche altri difensori: il nome proposto è molto suggestivo e Conte lo ritroverebbe dopo cinque anni ... Scrive calciomercato.it

Skriniar torna in Serie A, l’affare è possibile: niente Inter ma è una tegola per i nerazzurri - Dopo l'esperienza in Turchia Milan Skriniar sembra vicino al ritorno in serie A. Riporta spaziointer.it