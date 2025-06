Skorza | Zielinski ho provato a prenderlo Zalewski speranza polacca

L’attesa cresce per la sfida di stasera alle 21 italiane a Seattle, con il focus sui talenti polacchi Zielinski e Zalewski dell’Inter. Maciej Skorza, allenatore dell’Urawa Red Diamonds, ha rivelato dettagli interessanti sul rapporto con Zielinski e le speranze sulla crescita di Zalewski. Due storie di passione e ambizione che si intrecciano sul campo: scopriamo cosa rende questi giocatori così speciali e cosa aspettarci dalla partita di questa sera.

L’allenatore polacco dell’Urawa Red Diamonds, Skorza, ha parlato di Zielinski e Zalewski dell’Inter. In serata alle 21 italiane la partita a Seattle. ZIELINSKI E ZALEWSKI – Maciej Skorza, in conferenza stampa per presentare Inter-Urawa Red Diamonds, ha parlato in questo modo dei due polacchi nerazzurri: « Ho avuto un rapporto di lavoro molto stretto con Zielinski in passato. Qualche anno fa volevo ingaggiarlo al Lech Poznan, ma le trattative erano molto intense e lui stava pensando di tornare in Polonia, ma all’ultimo momento del mercato, credo sia arrivata un’offerta dall’Empoli e ha deciso di andare lì. 🔗 Leggi su Inter-news.it