SkinRevolution | un libro per sapere tutto ma proprio tutto sulla pelle La dottoressa Ines Mordente | Con i social il nostro rapporto con la pelle è peggiorato

Scopri "Skinrevolution", il libro che svela ogni segreto sulla pelle, scritto dalla celebre dottoressa Ines Mordente. Con il suo approccio innovativo e diretto, ti guiderà attraverso un viaggio tra cura, prevenzione e risposte alle domande più grandi sulla nostra pelle, che oggi ha un rapporto spesso complicato con i social. Preparati a rivoluzionare la tua percezione della pelle e a conoscerla come mai prima d'ora!

È diventata famosa per il suo approccio alla cura dell’acne, che ha trasformato prima in un metodo, poi in un libro (#AcneRevolution, Sperling & Kupfer) e perfino in un programma tv ( SOS Acne, Real Time). Nella lunga lista dei suoi pazienti ci sono anche alcuni volti noti, come Taylor Mega, Sophie Codegoni e Stefano De Martino. Adesso la dottoressa Ines Mordente, medico chirurgo specialista in Dermatologia e Venereologia, torna con un nuovo libro: #SkinRevolution. Conoscere e prendersi cura della pelle in ogni fase della vita (Sperling&Kupfer). Sì, perché nonostante siamo circondati da video, reel e consigli di skincare non conosciamo davvero la nostra pelle: quanti strati ha? Perché cambia negli anni? Perché al sole non si abbronza ma si brucia? Per non parlare poi di unghie e capelli (è normale che ne cadano così tanti?) e del variegato mondo della cosmetica e della medicina estetica: #SkinRevolution è un Bignami dell’epidermide, ricco di informazioni ma di facile lettura, per far pace con la pelle e magari iniziarla ad amarla (e curarla) nel modo giusto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it