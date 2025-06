Sisto replica al segretario dell’Anm dal palco di Trame | Non fate opposizione politica rispettate i ruoli

In un clima di tensione e confronto acceso, il vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto si è rivolto con fermezza al segretario dell'ANM, sottolineando l'importanza del rispetto dei ruoli istituzionali. Durante il palco di Trame, Sisto ha riaffermato che la magistratura, come ordine soggetto alla legge, non può sovrapporsi alle istituzioni politiche e ha ribadito il valore della democrazia parlamentare. La sfida tra politica e giustizia si infiamma, e il dibattito è più vivo che mai.

"Il Parlamento è eletto dagli italiani, mentre voi magistrati avete vinto un concorso. Sono preoccupatissimo per le parole del segretario dell' ANM. La magistratura è un ordine ed è soggetta soltanto alla legge: non vi potete sovrapporre alla legge dicendo che i giudici sono come il governo, eletto". Così il v iceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, rispondendo a Rocco Maruotti.

