Sirolo giovane si sente male in spiaggia | soccorsa dall' idroambulanza

Sirolo, 21 giugno 2025 - Primo intervento della stagione estiva oggi pomeriggio in Riviera del Conero. Alla spiaggia dei Sassi Neri-San Michele a Sirolo un a ragazza umbra di 23 anni in vacanza si è sentita male vicino alla riva. I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto la Croce rossa di Ancona con l'idroambulanza. Era in stato confusionale. La giovane è stata soccorsa e stabilizzata sulla spiaggia e poi portata al porticciolo di Numana dove ad attenderla c'era l'ambulanza e l’automedica. Il servizio si è svolto con l'ausilio della moto d'acqua della Guardia Costiera. È stata trasportata all'ospedale di Torrette quando le sue condizioni erano già migliorate e i parametri si erano stabilizzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it