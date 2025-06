S' intrufola nella cucina di un hotel del centro e porta via 6 bottiglie di vino | arrestata

Una tentata fuga che si è conclusa con un arresto: V. A., cittadina straniera di 37 anni, avrebbe cercato di sottrarre sei bottiglie di vino dalla cucina di un hotel del centro, ma grazie alla prontezza del sistema di videosorveglianza e all’intervento della polizia, è stata fermata prima di riuscire nel suo intento. La sua audace bravata si è trasformata in una lezione sulla sicurezza e l’attenzione ai dettagli.

🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - S'intrufola nella cucina di un hotel del centro e porta via 6 bottiglie di vino: arrestata

