Sintomi di botulismo dopo iniezioni di Botox decine le segnalazioni | il Regno Unito avvia un’indagine

Dopo numerose segnalazioni di sintomi preoccupanti come visione offuscata, palpebre cadenti e debolezza muscolare, il Regno Unito ha avviato un'ampia indagine sulle iniezioni di Botox nel Nord-Est. La domanda che sorge spontanea: quanto sono sicuri i trattamenti estetici a base di botulino? Scopriamo insieme cosa si cela dietro queste segnalazioni e quali misure vengono adottate per tutelare la salute dei pazienti.

Sintomi riconducibili al botulismo, come visione annebbiata o doppia, palpebre cadenti e debolezza muscolare, sono stati segnalati da decine di persone dopo trattamenti estetici con iniezioni di Botox (botulino) effettuati nel nord-est dell’Inghilterra: in corso le indagini per accertare eventuali contaminazioni o irregolaritĂ . 🔗 Leggi su Fanpage.it

