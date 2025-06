Sinner momento buio | Alcaraz difende il rivale

Jannik Sinner sarà chiamato a dare il massimo per risollevare il suo spirito e dimostrare di essere ancora un protagonista di rilievo nel mondo del tennis. Con Londra alle porte e Wimbledon in arrivo, l’altoatesino ha l'opportunità di trasformare momenti difficili in grandi trionfi, scrivendo una nuova pagina della sua carriera e affermando la sua passione e resilienza sotto i riflettori del prestigioso torneo.

Jannik Sinner non sta vivendo un momento semplice e Carlos Alcaraz lo sa bene, ma lo spagnolo chiede tempo per l'altoatesino. Tra meno di 10 giorni Londra tornerà ad essere la capitale del tennis con il terzo Slam di questo 2025. Wimbledon è la competizione più antica e affascinante di questo sport e i vari protagonisti del panorama attuale non vedono l'ora di poter scendere sul prato verde. Jannik Sinner sarà chiamato a dare il massimo per arrivare infondo alla competizione, molto probabilmente ancora contro Alcaraz. Lo spagnolo è il campione in carica ed è sicuramente l'uomo più in forma del momento.

