Sinner la ruggine sparirà Le sconfitte gli serviranno

Jannik Sinner sta affrontando una fase di sfida e riflessione, con sconfitte che mettono alla prova la sua determinazione. Per risalire la china e tornare a brillare sui campi, è fondamentale riallacciare il corpo e la mente, affidandosi a professionisti come il mental coach. Con il giusto supporto e una mentalità rafforzata, il talento italiano saprà risorgere più forte di prima. La strada verso il successo è ancora tutta da scrivere.

Due finali perse e una eliminazione agli ottavi nel torneo di Halle, che nel 2024 aveva vinto. Il momento di Jannik Sinner (nella foto) non è dei più semplici e per tornare al successo probilmente il corpo deve ritrovare una perfetta connessione con la mente. In questi casi il mental coach gioca un ruolo fondamente proprio perchè bisogna ritrovare la fiducia nei propri mezzi. "La prima sottolineatura da fare - spiega Luciano Sabbatini, il mental coach di Gianmarco Tamberi - è che non ci sono protocolli, ma esistono le persone che sono uniche e che hanno un loro percorso. La seconda premessa è che da fuori si può solo percepire qualcosa, ma cosa sta succedendo veramente lo sanno solo Sinner e il suo staff". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net