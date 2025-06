sinner i pensieri negativi possono diventare ossessivi guai a trasformarli in una palude repubblica

Sinner, tra le pieghe dei pensieri negativi, ha dimostrato che anche le sconfitte più dure possono diventare un’arma di rinascita. Le recenti battute d’arresto contro Alcaraz e Bublik hanno acceso un intenso dibattito, anche su Repubblica con Massimo Calandri. È tornato a riflettere su come le cadute possano forgiare il carattere, trasformando le sfide in preziose opportunità di crescita e resilienza.

Sinner, guai a trasformare i cattivi pensieri in una palude (Repubblica) Il potere di una sconfitta. Anzi due. Volendo, tre. Come se lìItalia non fosse abituata alle sconfitte di Sinner che al rientro ha perso due volte da Alcaraz (a Roma e soprattutto a Parigi in quella che qualcuno definisce maledetta finale) e poi in settimana da Bublik sull’erba di Halle. Si è aperto il dibattito. Oggi Repubblica ne scrive con Massimo Calandri. È tornato a casa, al termine di un lungo viaggio in auto con papà. Si è lasciato dietro Halle, e (forse) i fantasmi di una nuova sconfitta. Haus Sinner. L’albergo dei genitori, la quiete della montagna, le passeggiate, le partite a carte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it