Sinistra divisa in piazza contro il riarmo | Conte Fratoianni e Bonelli a Roma Schlein in Olanda

In una Roma vibrante di protesta, migliaia di cittadini si sono radunati per dire no al riarmo, sfilando pacificamente da Porta San Paolo ai Fori Imperiali. Tra i protagonisti, Conte, Fratoianni e Bonelli hanno condiviso un messaggio forte contro le tensioni militari, mentre a distanza, Schlein in Olanda monitora la situazione. Un momento di grande partecipazione che mette in evidenza la crescente attenzione pubblica verso temi di pace e disarmo.

Secondo gli organizzatori erano 5mila le persone alla partenza del corteo da Porta San Paolo in direzione dei Fori Imperiali.

