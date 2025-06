sinistra attaccata al tram

la nostra democrazia, è ormai diventato un dramma collettivo. È urgente ritrovare il senso di responsabilità e unità, superando divisioni ideologiche che rischiano di compromettere il nostro futuro. Solo così potremo affrontare con coerenza e rispetto le sfide globali e interne, preservando i valori di pace e solidarietà che ci definiscono come nazione.

Va bene che un battito d'ali di farfalla in Giappone possa scatenare un uragano in Florida, ma che c'azzecca un tram di Roma fermo al deposito con la guerra di Gaza? E che c'entra spaccare in due l'Italia fermando l'alta velocità per manifestare il punto di vista dello stanco segretario Cgil Landini a caccia di poltrona in Parlamento su Israele e sugli ebrei. Finendo per alimentare l'antisemitismo di ritorno che sta infettando la sinistra e l'Italia. Soprattutto se a indire gli scioperi è un sindacato che ha firmato contratti a cinque euro l'ora e poi viene a farci la morale sui salari bassi. Se proprio si vuole fare una rivolta sociale si arruolino dei volontari e non si prendano in ostaggio gli italiani in viaggio, i pendolari, le famiglie che si godono i pochi giorni di vacanza che possono permettersi di questi tempi. 🔗 Leggi su Iltempo.it