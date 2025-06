Sindaco rinuncia a un mese di stipendio per regalare il mare a tutti i bambini della città

Un gesto di grande cuore che illumina il valore della solidarietà e della cura per il futuro. Michele Leombruno, sindaco di Serracapriola, ha deciso di rinunciare a un mese del suo stipendio per regalare ai bambini del suo paese un’estate indimenticabile al mare. Un atto simbolico che testimonia come, anche con piccoli gesti, si possa fare la differenza. La colonia...

Un gesto di grande valore simbolico. Un mese di stipendio in meno per un'intera estate al mare in più per i bambini del paese. È la scelta compiuta da Michele Leombruno, nella foto d'apertura, sindaco di Serracapriola, piccolo comune in provincia di Foggia. Un atto che va oltre il semplice sacrificio economico: è un segno concreto di attenzione verso le nuove generazioni e il senso più profondo di comunità. La colonia estiva per i ragazzi: dieci giorni di mare gratuiti. Anche quest'anno, l'amministrazione comunale ha organizzato la colonia estiva destinata a bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni.

