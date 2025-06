Simone Tartarini | I risultati di Musetti sono legati alla maturazione fuori dal campo Lottato contro tante critiche

Simone Tartarini e Lorenzo Musetti condividono un legame unico, nato dall'infanzia e alimentato dalla passione per il tennis. Dopo anni di duro lavoro, tra critiche e sfide, Musetti ha maturato non solo sul campo, ma anche fuori, grazie alla guida di Tartarini. Il risultato di questa sinergia si riflette nelle performance recenti, testimonianza di un percorso di crescita che promette ancora grandi emozioni per il tennis italiano.

Un connubio speciale. Simone Tartarini e Lorenzo Musetti sono legati da un rapporto molto speciale, nato da quando il carrarino, da bambino, si era avvicinato al tennis e aveva voglia di emergere. Prima nel ruolo di maestro e poi di coach a tutti gli effetti, Tartarini con il bastone e la carota, come si suol dire, ha cercato di trovare il modo per dare equilibrio al tennis creativo del toscano. In questo 2025 le soddisfazioni non sono mancate, citando i risultati della stagione sulla terra rossa: Finale a Montecarlo. Semifinale a Madrid. Semifinale a Roma. Semifinale al Roland Garros. Riscontri frutto di una maturazione, iniziata già nel 2024, che ha permesso a Lorenzo di entrare in pianta stabile in top-10, con l’ambizione di continuare a scalare la graduatoria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simone Tartarini: “I risultati di Musetti sono legati alla maturazione fuori dal campo. Lottato contro tante critiche”

Tartarini loda Musetti: “Sono vittorie che aiutano a salire di livello, oggi mi ha dato più retta del solito,,,” - Simone Tartarini, coach di Lorenzo Musetti, celebra un trionfo che segna una svolta cruciale nella carriera del giovane talento toscano.

