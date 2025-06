Silvio Calvigioni | Con Tombolini l’animo sportivo si sposa con l’autentica sartorialità

Silvio Calvigioni, direttore commerciale e marketing di Tombolini, unisce l'animo sportivo all'autentica sartorialità in una collezione che incarna eleganza, innovazione e sostenibilità. Con tagli impeccabili, lavorazioni artigianali e materiali all'avanguardia come reti da pesca riciclate, Tombolini propone uno stile leggero e dinamico. La nostra filosofia? Trasformare l'abbigliamento in un’esperienza di comfort e stile senza compromessi, pronto a conquistare chi desidera distinguersi con classe e attenzione all’ambiente. Continua a leggere.

Il direttore commerciale e marketing del brand marchigiano: «Uniamo tagli impeccabili, lavorazioni artigianali, materiali tecnologici e innovativi come reti da pesca riciclate. La nostra filosofia è la leggerezza». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Silvio Calvigioni: «Con Tombolini l’animo sportivo si sposa con l’autentica sartorialità»

In questa notizia si parla di: silvio - calvigioni - tombolini - animo

Tombolini, una tradizione di famiglia; Tombolini: per il 60esimo si regala una scuola di sartoria e una partnership con la squadra di Cristiano Ronaldo; Tombolini realizza il formalwear dell’Al-Nassr e crea una capsule per il sessantennale.

Moda, la sfida globale sostenibile di Tombolini - it Milano a Silvio Calvigioni Tombolini, Direttore Marketing ... Secondo affaritaliani.it

Silvio Calvigioni Tombolini: «Con noi pure Ronaldo si è innamorato del made in Marche» - E Silvio Calvigioni Tombolini, responsabile commerciale e marketing dell'azienda, lo sa bene. Segnala msn.com