Silvia Mezzanotte e Dj Fargetta per il 120° compleanno della città

Preparatevi a vivere un evento indimenticabile: domenica 29 giugno, in piazza del Popolo, Montecatini celebra i suoi 120 anni di storia con stile ed energia. Silvia Mezzanotte, voce iconica dei Matia Bazar, e il DJ Fargetta, maestro delle sonorità anni Novanta, saliranno sul palco per far vibrare l’intera città . Un’occasione unica per rivivere la magia del passato e creare nuovi ricordi, perché questa festa sarà davvero speciale.

Silvia Mezzanotte, la straordinaria interprete dei Matia Bazar, e il dj Fargetta, alla console con la musica anni Novanta e non solo, saranno i protagonisti della serata in programma domenica 29 giugno, in piazza del Popolo, per celebrare il 120esimo compleanno di Montecatini. Era il 1905, quando la città acquisì la sua autonomia rispetto a Montecatini Alto, rafforzando la sua identità turistica e termale. È stato l’ex assessore Bruno Ialuna, durante l’amministrazione di Giuseppe Bellandi, a inventare questo appuntamento, continuato poi dalle giunte successive. La serata sarà aperta alle 21 da Mezzanotte, una voce poliedrica tra quelle più apprezzate nel panorama italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ore 21:00 – Silvia Mezzanotte interpreta le grandi canzoni di MINA Ore 23:00 – Speci

