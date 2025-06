Silvia Lovicario video intervista | Il mio alternative indie è appena uscito il mio disco – Musicultura 2025

Scopriamo insieme la straordinaria voce di Silvia Lovicario, giovane talento sarda vincitrice di Musicultura 2025. La sua musica, un mix di alternative e indie, conquista il pubblico e la critica, mentre il suo nuovo disco promette emozioni intense. In questa intervista esclusiva, Silvia ci racconta il significato dietro il brano Notte e il percorso che l’ha portata sul prestigioso palco dello Sferisterio di Macerata. La sua storia è pronta a sorprenderti.

La nostra video intervista a Silvia Lovicario, tra gli otto vincitori della XXXVI edizione di Musicultura, in scena allo Sferisterio di Macerata con il brano Notte: scopriamo insieme chi è e la sua musica. Vi presentiamo la nostra video intervista a Silvia Lovicario, tra gli otto vincitori della XXXVI edizione di Musicultura, in scena allo Sferisterio di Macerata con il brano Notte. La cantautrice sarda di Lanusei parla della sua canzone come spazio di riflessione, intimità e ascolto, dedicata a chi spesso si angoscia, del suo disco appena uscito Prato lavico, del sogno featuring con La Rappresentante di Lista.