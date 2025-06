silvano cento anni di storia di letture e di passioni

Silvano Saccardi ha raggiunto il traguardo straordinario dei 100 anni, testimonianza di una vita ricca di passioni, letture e impegno. Nato e cresciuto a Scandicci, ha poi intrecciato un legame profondo con Agliana, città che lo ha accolto e ispirato per decenni. Due comunità in festa, unite nel celebrare questa pietra miliare, che rappresenta più di un secolo di storie, amicizie e dedizione. E la celebrazione prosegue, perché ogni anno di più è un dono da condividere.

Ha tagliato il traguardo dei cento anni, dopo una vita intensa vissuta tra Scandicci, dove è nato il 13 giugno 1925 e dove ha sempre vissuto, e Agliana a cui è legato da sessant’anni e suo luogo di lavoro per più di trent’anni. Due comunità in festa, Agliana e Scandicci, si sono congratulate per il primo secolo di vita di Silvano Saccardi. Il 13 giugno è stato festeggiato nel municipio di Scandicci, dalla sindaca Claudia Sereni, il sindaco di Agliana Luca Benesperi e la deputata Simona Bonafè, con la famiglia e amici. Sabato 14 giugno, grande festa ad Agliana con tantissime persone, nell’edificio dove per tanti anni Saccardi ha svolto la sua attività : prima come agente del deposito Star (la nota azienda alimentare) e poi come agente del deposito di autocarri Omai. 🔗 Leggi su Lanazione.it