Siena incidente stradale | auto sbanda passeggero incastrato con braccio sotto la vettura

Un drammatico incidente stradale si è verificato oggi nel tardo pomeriggio a Siena, lungo Strada del Petriccio e Belriguardo. Un'auto ha sbandato, lasciando un passeggero incastrato con il braccio sotto la vettura. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per estrarlo e mettere in sicurezza la scena. La situazione rimane critica, ma grazie all'intervento rapido, si spera in una pronta ripresa.

I vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, 21 giugno 2025, a Siena in Strada del Petriccio e Belriguardo a Siena, per un incidente stradale

