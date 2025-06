Siena capitale delle idee per l’Ue Prodi in cattedra a Pontignano

Siena si conferma ancora una volta come capitale delle idee e del dialogo sull’Europa, grazie alla brillante organizzazione della VI edizione della Conferenza sull’Europa del Futuro alla Certosa di Pontignano. Un importante momento di confronto tra esperti, istituzioni e partner aziendali, tra cui spicca Intesa ... Che questa occasione possa aprire nuove prospettive di crescita e collaborazione per un futuro europeo più forte e coeso.

"Siena si conferma la capitale del pensiero sull’Europa". Così Francesco Grillo, direttore di Vision Think Thank, che ha organizzato alla Certosa di Pontignano la VI edizione della Conferenza sull’Europa del Futuro, in collaborazione con European University Institute, Università di Siena, Warsaw Institute, Bruegel, Institute of European Policy Making della Bocconi e School of Government della Luiss. I partner aziendali sono invece Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena, mentre i media partner sono l’agenzia The Conversation; il gruppo Monrif (Quotidiano Nazionale con La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno); e la Rai. 🔗 Leggi su Lanazione.it