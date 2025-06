Sicurezza rinforzi per la vigilanza estiva | 29 agenti assegnati dal governo

Per garantire un’estate all’insegna della sicurezza e della serenità, Catania potrà contare su un potenziamento senza precedenti con 29 agenti in più, assegnati dal governo dal 1° luglio al 1° settembre. Questa iniziativa, parte di un piano nazionale di rafforzamento della vigilanza, mira a tutelare cittadini e turisti, creando un ambiente più sicuro e protetto. La collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine si conferma fondamentale per un’estate all’insegna della tranquillità.

Dal 1° luglio al 1° settembre, Catania potrà contare su un incremento di 29 agenti per la vigilanza estiva, nell'ambito del piano di potenziamento della sicurezza promosso dal Viminale. L'iniziativa, sostenuta dal sottosegretario Nicola Molteni, prevede l'assegnazione di 231 unità aggiuntive in.

