Scopri il nuovo 112.gov.it, il portale rivoluzionario dedicato alla sicurezza online e al Numero Unico di Emergenza europeo. Un sito multilingue, facile da navigare, che garantisce accesso rapido e affidabile alle informazioni fondamentali per intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza. Con un’interfaccia intuitiva, il nuovo portale rafforza il nostro impegno a proteggere cittadini e operatori, ricordando l’importanza di una risposta immediata e coordinata in ogni evenienza.

Roma, 21 giu. (askanews) - Da oggi è on line il nuovo sito 112.gov.it, il portale informativo, multilingue, dedicato al Numero Unico di Emergenza europeo 1 1 2 (uno, uno, due). Il nuovo sito 112.gov.it è attivo da oggi per ricordare il 21 giugno 2010, quando fu attivata la prima Centrale Unica di Risposta dell'1 1 2 a Varese, in Lombardia. Il nuovo portale, attraverso una veste grafica intuitiva e semplice, fornisce informazioni sulla copertura, sulle modalità d'uso e sull'accessibilità al Numero Unico di Emergenza. Una sezione del sito è dedicata alla funzionalità del Servizio e delle Centrali Uniche di Risposta e illustra come vengono trattate e, successivamente, smistate le comunicazioni di emergenza alle centrali di secondo livello di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del fuoco, Guardia costiera o soccorso sanitario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sicurezza, on line il nuovo sito del Numero unico emergenza 112

